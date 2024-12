Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Razzetti in finale nei 400 misti! Pilato e Cerasuolo convincono nei 50 rana

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI DI OGGI E ITALIANI IN GARA11.19: Al via ora la prima delle quattro serie degli 800 stile libero. Nel pomeriggio, nella serie con gli atleti dal tempo di iscrizione più veloce, ci sarà De Tullio11.18: Questi i semifinalisti dei 50uomini: Qin,, Prigoda, Houlie, Sakci, Shymanovich, Viberti, De Groot, Imoudu, Smith, Taniguchi, Corbeau, Wantenaar, Kertes, Andrew, Pumputis11.17: Simonesfiora il record personale con 25?67 che gli frutta il secondo posto e il secondo miglior tempo per l’ingresso in semialle spalle di Qin che vince la batteria con 25?5111.14: Il turco Sakci con 25?82 si impone nella penultima batteria, secondo Shymanovich con 25?87. Oranell’ultima batteria11.