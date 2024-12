Ilfattoquotidiano.it - Le donne sono più intelligenti degli uomini. Lo dice la scienza

ormai parecchie le ricerche che certificano questa superiorità.Per millenni la scusa per opprimere leè stata che mediamente hanno il cervello più piccolo. Il che è un fatto. E glierano molto soddisfatti di questa realtà oggettiva. Come ben sai per noi maschi le misuretutto.Ma quando le moderne tecnologie hanno permesso di contare il numero di neuroni presenti nel cervello, si è scoperto che lehanno lo stesso numero di neuroni.La differenza è che nel maschio i neuronipiù distanti uno dall’altro. Il che spiega perché i maschipiù lenti. Voilo sapete benissimo. Ci fate una domanda e noi cadiamo in un black-out cognitivo prima di riuscire ad articolare le parole di una risposta. Questo accade proprio perché nel nostro cervello le informazioni ci mettono di più per andare da un neurone all’altro.