Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo vince in rimonta con il Frosinone: finisce 1-2

, 14 dicembre 2024 – Vittoria inper la capolistache batte allo Stirpe per 2-1 uncombattivo. L'inizio gara vede gli ospiti gestire con grande facilità il pallino del gioco, senza però riuscire a rendersi pericolosi. La prima occasione è infatti di marca giallazzurra con Ghedjemis che dopo 11' impegna Moldovan con una battuta di sinistro. Ilè abile in questa fase ad aggredire i neroverdi ed al 24' trova il vantaggio: dopo una bella giocata sulla trequarti, Begic serve Marchizza sulla corsia di sinistra. Il laterale lascia partire un traversone preciso che viene raccolto a volo all'interno dell'area dall'esterno opposto Oyono J., bravo ad incrociare con il sinistro ed a battere così l'incolpevole Moldovan. Ilsotto nel punteggio reagisce e al 37' trova il pari grazie ad una bellissima giocata di Mulattieri che anticipa Biraschi in spaccata tramutando così in rete un assist di testa di Muharemovic.