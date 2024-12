Calciomercato.it - Il Napoli di Conte c’è: 3-1 in rimonta a Udine, risposta all’Atalanta

In Friuli, iltrova tre punti pesantindo nel secondo tempo: Lukaku e Neres (con autorete) ispirano il ribaltone, la chiude AnguissaUn primo tempo molto complicato, poi una reazione da grande squadra. Ilrisponde, dopo la frenata contro la Lazio, e passa sul campo dell’se con un 3-1 d’autore.entusiasmante degli azzurri, che in 45 minuti stravolgono il copione di una partita nata storta e si confermano a contatto con l’Atalanta capolista.Ildic’è: 3-1 in– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) C’è Neres titolare a fare le veci di Kvaratskhelia infortunato. Il brasiliano è in palla e si fa subito notare con le sue accelerazioni. Ma anche per una palla gol cestinata malamente dopo dieci minuti. L’se però non sta a guardare, alterna momenti di difesa bassa a pressing alto e in un paio di circostanze spaventa Meret, specie con un destro di Thauvin altissimo da ottima posizione.