Ilrestodelcarlino.it - Galleria 55: il nuovo cuore pulsante della movida carpigiana

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Jacopo Gozzi A soltanto un anno e mezzo dall’apertura,55 è già un punto di riferimento stabile per la. Aperto nel giugno 2023 e inaugurato ufficialmente a settembre dello stesso anno, il locale nasce grazie all’intraprendenza del giovane Alessandro Scardovi Casadio, oggi 22enne, e al supporto del padre Lorenzo, tristemente mancato il 6 giugno di quest’anno. ‘Lollo’, molto amato e conosciuto in città e nella Bassa, era stato protagonista del successo di locali storici come Planet, Tatanka, Villa Freto, OltreCafè e Romeo. "Già da diversi anni – racconta il titolare Alessandro – avevamo notato un locale con grande potenziale in Corso Pio. La posizione ci aveva subito colpiti: è in pieno centro a Carpi e, trovandosi in, è ben protetto sia dal caldo estivo che dal freddo o dalle intemperie.