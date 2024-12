Anteprima24.it - FOTO/ Benevento, riapertura a termine per il Ponte San Nicola

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoHa riaperto questa mattina ilSana doppio senso di marcia ma solo fino al 12 gennaio per permettere alla ditta di completare i lavori di manutenzione. Ha deciso così l’amministrazione guidata da Clemente Mastella. Laseppur temporanea è una buona notizia per gli automobilisti che stanno facendo i conti con i numerosi cantieri presenti in città.L'articoloper ilSanproviene da Anteprima24.it.