Quotidiano.net - Ernesto Maria Ruffini lascia l'Agenzia delle Entrate: dimissioni e polemiche sulla lotta all'evasione

Leggi su Quotidiano.net

non è più il direttore dell’. Hato l’incarico dopo aver incontrato il ministro Giorgetti per comunicare la sua intenzione di dimettersi. Questa decisione ha suscitato reazioni nel panorama politico italiano, toccando temi come la legalità e lacontro l’fiscale.ha dichiarato: "Scendo sì, ma non in campo. Torno a fare l’avvocato". Ha criticato indirettamente Giorgia Meloni e Matteo Salvini, affermando di non aver mai visto pubblici funzionari essere additati come "estorsori di un pizzo di Stato". Ha inoltre sottolineato che "laall’non è di parte"., palermitano di nascita e romano d’adozione, ha partecipato a iniziative pubbliche sul significato del bene comune. Dopo un ultimo scontro con il governo sulle lettere inviate alle partite Iva, ha deciso dire la sua posizione, che aveva ricoperto dal 2017 con Gentiloni premier.