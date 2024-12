Lettera43.it - Da oggi è in vigore il nuovo Codice della strada: le principali novità

Leggi su Lettera43.it

Al via ilvoluto dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Da sabato 14 dicembre entrano inle norme previste dal provvedimento approvato dal governo e pubblicato in Gazzetta ufficiale, che prevedono strette per chi guida usando il telefono, ubriaco, drogato e per chi abbandona gli animali in, oltre all’obbligo di targa, casco e assicurazione per i monopattini elettrici. Di seguito le.Le nuove sanzioni per guida con smartphone, in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacentiLa sanzione per chi guida con lo smartphone andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000. Non solo. Se si viene sorpresi col telefono al volante e si hanno almeno 10 punti sulla patente, scatterà la sospensione del documento per una settimana (cosa che vale anche per chi viene sorpreso senza cinture o contromano).