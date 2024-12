Quotidiano.net - Credito al consumo: il settore auto traina la crescita nel 2024

Può sembrare un paradosso: ildell’, palesemente in crisi, spinge ancora ilale, anzi, si rivela più in salute di tutti gli altri comparti. "Dopo il rallentamento nell’anno del Covid e in quello successivo, quando lein vendita non si trovavano e quelle usate costavano moltissimo, il comparto è ripartito e, specie, nell’usato, cresce del 9,6 per cento in valore", dice Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio di Findomestic, presentando l’analisi dei consumi dei cosiddetti beni durevoli. "Nella generale stagnazione dei consumi – precisa – i prestiti per i beni durevoli in Italia chiuderanno ilin aumento del 4,2%, raggiungendo il valore record di 78,3 miliardi". Il compartoe moto è in espansione ancora maggiore, del 7,6%, con un fatturatoche nelaltoccherà i 45,2 miliardi, soprattutto grazie all’incremento delleusate e a una buona spinta a inizio anno dagli incentivi statali.