Contributi comunali allo sport. Un bando per le associazioni

Il Comune di Castel San Pietro Terme, nell’ottica di un’azione integrata per la promozione della culturaiva, ha pubblicato un avviso pubblico per assegnarefinalizzati a sostenere progettiivi, prioritariamente di interesse sovracomunale, realizzati e conclusi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, in una o più giornate, sul territorio del Comune. "Siamo in un momento storico in cui le societàive sono in forte difficoltà – sottolinea il consigliere delegato, Andrea Dall’Olio – ed è sempre più problematico sostenere la gestione delle attivitàive. Con questo avviso pubblico l’amministrazione comunale vuole essere al loro fianco considerandole un importante strumento di educazione, inclusione sociale, formazione della personalità, e orientamento a corretti stili di vita e di sviluppo".