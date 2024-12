Cityrumors.it - Conte ad Atreju tra fischi e timidi applausi: “Io di sinistra? Meglio progressista…”

Il leader del Movimento Cinque Stelle ha accettato l’invito di Fratelli d’Italia al contrario della Schlein, ma ci tiene a dire: “Rispetto Meloni, ma fa troppe piroette.”Giuseppecontro tutti, da destra a. Si, anche a. Il leader del Movimento Cinque Stelle accetta l’invito adda parte di Fratelli d’Italia, cosa che non ha fatto Elly Schlein, e nonostante gli organizzatori chiedono il rispetto, lui dice alla gente che se vuole, può “esprimersi liberamente, non voglio stare qui senza che chi mi ascolta non abbia la libertà di dissentire”.e tantiadtra: “Io diprogressista.” (Ansa Foto) Cityrumors.itMa non poteva essere altrimenti nei confronti di un leader che ha sempre attaccato duramente la Meloni sotto tutti i punti di vista, politicamente ma anche dal punto di vista personale, va detto anche se raramente.