Anteprima24.it - Comuni, Matera (FdI): “Con Governo Meloni geografia non divide più la Nazione”

Tempo di lettura: 2 minuti“Con ilfinalmente possiamo dire che stiamo lavorando affinché lanon divida più la nostra”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Domenico, durante il suo intervento dal palco di Atreju, la festa di FdI in corso al Circo Massimo di Roma.“È evidente – ha proseguito – che gli amministratori locali non si sentono più soli, specialmente al sud, che anzi per troppo tempo è stato dimenticato da Roma. Adesso vediamo un Sud che cresce in termini occupazionali ed economici anche se, ovviamente, questo deve essere solo il punto di partenza per raggiungere l l’obiettivo comune di uno sviluppo pieno del Mezzogiorno, comprese le aree marginali o le aree interne, a partire dalle infrastrutture. Per questo, il Pnnr è stato utilizzato per la realizzazione di opere che aspettavamo da decenni, come la linea Alta Capacità Napoli-Bari, ma anche in innumerevoli progetti che hanno riguardato tanti, dimostrando che Sindaci e Amministratori Locali hanno saputo spendere questi fondi per il bene comune.