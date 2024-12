Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il 2025 di Roglic: "Sarò a Giro d'Italia e Tour de France"

Roma, 14 dicembre 2024 - Se il vincitore in carica Tadej Pogacar ancora non si esprime, in attesa di visionare tutti i percorsi, se Jonas Vingegaard lascia uno spiraglio aperto e se Remco Evenepoel è invece costretto forse a rivedere i suoi piani dopo il terribile incidente in allenamento del 3 dicembre, Primozinvece ufficializza il programma per il: menù doppio, che comprendonod'de. Ildella Red Bull-Bora-Hansgrohe Dunque, nonostante l'anno prossimo lo sloveno vada per i 36 anni, la voglia di emulare la doppietta centrata la scorsa primavera dal proprio connazionale è tanta. L'annuncio ufficiale è stato dato dal ritiro di Maiorca della Red Bull-Bora-Hansgrohe tramite la voce del general manager Ralph Denk, che per la Corsa Rosa ha dichiarato di voler schierare anche Jai Hindley, vincitore nel 2022, e Daniel Felipe Martinez, secondo quest'anno.