Ilgiorno.it - Cantieri sulla 36. La Giussano-Civate sarà più sicura

La Statale 36 diventa olimpica. Sono ufficialmente cominciati i lavori per l’adeguamento e la messa in sicurezza della Statale 36 tra, in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. È un tratto lungo 20 chilometri, meno di un quinto dei 100 totali della Statale del Lago di Como, ma fondamentale per consentire ad atleti, tecnici e spettatori di spostarsi tra Milano e la Valtellina e lo è anche già ora per gli oltre 100mila automobilisti e camionisti che viaggiano quotidianamente per lavoro. Più di 74 i milioni di euro stanziati, 3.700 al metro. Più di una decina gli interventi in programma, tra l’allargamento della carreggiata, la realizzazione della banchina, la sostituzione delle barriere laterali e spartitraffico, opere di asfaltatura e l’adeguamento della segnaletica.