Blackout in una clinica veterinaria durante gli interventi, salvati cani e gatti

Molinella (Bologna), 14 dicembre 2024 – Intervento salvifico, quello di ieri mattina a Molinella da parte degli agenti della Polizia Locale, e del loro generatore, dopo che, in un centro veterinario, era improvvisamente saltata la luce. Sul tavolo operatorio, già incisi, c’erano due animali da compagnia, altri due erano già sotto sedazione. E senza corrente non sarebbero sopravvissuti. Era metà mattina quando, a causa di un distacco di corrente, nel centro veterinario Vanni e Benetti di via Matteotti, a Molinella, è improvvisamente mancata la luce. L’équipe del centro medico si stava apprestando ad operare due animali, mentre altri due erano già sotto anestesia. Tutte operazioni impossibili da continuare senza elettricità, ma che i medici veterinari erano obbligati a portare a termine per salvare la vita ai pazienti a quattro zampe.