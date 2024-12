Oasport.it - Biathlon, Giacomel settimo nella pursuit di Hochfilzen. Vince Johannes Thingnes Boe

Ad, in Austria, si completa la seconda giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di12.5 kmmaschile.il norvegeseBoe, ma in casa azzurra arriva l’ottimoposto di Tommaso, mentre Lukas Hofer chiude 19°. Fuori dalla zona punti Didier Bionaz, 43°, e Daniele Cappellari, 52°.Successo del norvegeseBoe, il quale nonostante due errori al tiroin 32’16?5, mentre alle sue spalle, entrambi con 19/20 al poligono, si piazzano il transalpino Emilien Jacquelin, secondo a 3?5, il quale nonostante la cadutasalita finale riesce a battere l’altro norvegese Sturla Holm Laegreid, terzo a 3?8.Ottima prestazione di Tommaso, il quale nonostante tre bersagli mancati riesce ad arpionare ilposto a 1’02?4, anche grazie al 5/5 all’ultimo poligono, coperto in 17?1, dato eccellente, anche semedesima serie il norvegese Martin Uldal, poi quinto, spara in 12?9, commettendo però un errore.