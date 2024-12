Ilrestodelcarlino.it - Ascoli in lutto: addio ad Alfiero Maroni, il juke-box vivente

Ancora un grave e tristissimoper la città di. È infatti deceduto improvvisamente all’età di 77 anni,, cantante e showman molto conosciuto in città, fratello della poetessa e giornalista Franca, collaboratrice della redazione del Carlino. Era diventato famoso per la sua straordinaria capacità di partire da una semplice parola e concatenare una serie di canzoni anni Settanta e Ottanta. Una specie di-boxche assemblava brani come un mosaico decisamente spettacolare. E questo lo aveva portato a partecipare a numerose trasmissioni televisive: dal Karaoke di Fiorello, alla ‘Corrida’ di Corrado, da ‘Sarabanda’ con Enrico Papi fino a Teo Mammucari dove aveva interpretato ‘L’uomo Canarino’ salendo alla ribalta nazionale. "Ringrazierò sempre la redazione del Carlino – amava ripetere – perché mise la mia foto in copertina e quell’immagine ha poi fatto il giro del mondo, e mi ha fatto conoscere in tutta Italia".