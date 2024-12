Game-experience.it - Xbox ai The Game Awards 2024, premi e novità su The Outer Worlds 2 da Microsoft

Ildisi è chiuso in bellezza ai The, con il primo trailer di gioco di The2 (in uscita nel 2025) e conricevuti come Best Audio Design e Best Performance (Melina Juergens) per Senua’s Saga: Hellblade II, e Best Adaptation per Fallout.Dopo aver visto tutti i giochi, i trailer e gli annunci dei The, scopriamo qui sotto i momenti salienti della serata di:Obsidian Entertainment eStudios hanno mostrato un primo trailer diplay di The2, confermando l’RPG fantascientifico in prima persona uscirà nel 2025 suSeries XS, l’appsu PC Windows, Steam e PlayStation 5. Sarà inoltre disponibile al day one conPass.The2 introduce una nuova avventura ad Arcadia, una colonia inedita da esplorare e sede della tecnologia Skip Drive.