Ilrestodelcarlino.it - Vianese e Calcio Zola pareggiano 0-0: Vianese al 6° posto in Eccellenza

Nell’incontro valido per il 16° turno di, lanon va oltre lo 0-0 contro lo, squadra terza in classifica con 29 punti e ancora imbattuta con 7 vittorie e 8 pareggi in questi 15 turni. La gara si è disputata sul sintetico di Fiorano. La partita è iniziata bene per la, che al 12’ è andata vicina al gol con l’incornata di Bertetti, centrale. Alla mezz’ora, Della Corte ha effettuato una parata su Di Giulio. Nel successivo corner, Farini per i bolognesi è stato pericoloso, ma ha mancato la mira. Poco prima della pausa, doppio squillo: prima Rizzuto ha sfiorato di poco il palo, dopo un bel servizio di Silvestro, e poi è stato il turno di Malivojevic, che da ottima posizione non è riuscito a battere un attento Farnè. Al rientro dalla pausa, un’altra chance reggiana: Vaccari, innescato ancora una volta da Silvestro, ha calciato al volo, ma Farnè si è superato nuovamente e ha detto di no, e ha fatto lo stesso poco dopo sul tentativo di Falanelli.