The Game Awards 2024, tutti i giochi, i trailer e gli annunci del 13 Dicembre

Si sono appena conclusi i The, show condotto da Geoff Keighley che è riuscito ad organizzare un evento a dir poco carico diinteressanti edi assoluto valore.A questo punto non perdiamo tempo e scopriamo qui di seguito, ie gliche hanno contraddistinto i Thedi questa giornata del 13Intergalactic: The Heretic Prophet – Ildi presentazione ufficialeSi tratta del nuovo gioco Naughty Dog, diretto da Neil Druckmann ed in arrivo su PS5.Okami 2Capcom ha sfruttato i Theperare il nuovo gioco di Hideki Kamiya: si tratta di un sequel di Okami.The Witcher 4CD Projekt Red ha presentato ufficialmente The Witcher 4 con unche conferma che Ciri è la protagonista del gioco, prendendo il posto di Geralt di Rivia.