Dilei.it - Test: Quale personaggio di Natale sei?

Leggi su Dilei.it

Ilci avvolge nel suo mood soffice e gioioso manifestandosi anche attraverso alcune figure iconiche la cui importanza simbolica e culturale è tutta da scoprire, ma è anche legata alla nostra personalità. Ad esempio, sapevate che.Babbo: un po’ santo e un po’ icona popLa figura di Babboderiva da San Nicola di Myra, vescovo vissuto tra il 200 e il 300 d.C. in Turchia, generoso con i bisognosi a cui donava anonimamente il necessario. Si narra che salvò tre fanciulle dalla prostituzione, a cui voleva avviarle il padre poverissimo, donando loro tre sacchi di monete d’oro che costituirono la dote con cui sposarsi. Siamo nel IV secolo, ma la dote come “ricchezza della sposa” è un’usanza ancora attuale in diverse parti del mondo.San Nicola, amatissimo in molti paesi del mondo, si celebra il 6 dicembre.