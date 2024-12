Iltempo.it - Terzo mandato per pochi. Conte prova a smentire ma è già rissa nel M5S

Leggi su Iltempo.it

per i "contini" con la grande fregatura per i big già in Parlamento. Dopo l'ultimo scoop de "Il Tempo", implode il partito di. La regola, votata dagli iscritti, per cui chi ha dieci anni in Parlamento debba fermarsi per un quinquennio preoccupa il cerchio magico dell'ex premier, che chiede al proprio leader di programmare quanto prima una nuova consultazione per modificare una norma interna, che di fatto li penalizza. Una notizia, d'altronde, confermata attraverso una nota dell'ufficio stampa del Movimento, che intervenendo rispetto al nostro retroscena, chiarisce come «la norma sui limiti dei mandati verrà modificata sulle indicazioni della comunità, così come emerse della Costituente e in nessun modo ci sarà spazio per la politica». Per ovvie ragioni nessun riferimento ai quesiti e alle modifiche proposte da quei portavoce preoccupati per il loro avvenire politico, in una riunione che si sarebbe tenuta traeletti, come riportato su queste colonne.