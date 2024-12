Lapresse.it - Sorteggio gironi qualificazioni Mondiale 2026, dove vederlo in tv

Leggi su Lapresse.it

La missione azzurra verso ilinizia ufficialmente Oggi da Zurigo. Nel quartier generale della Fifa è in programma a partire dalle 12 ildeieuropei di qualificazione alla Coppa del Mondo in programma tra Messico, Canada e Stati Uniti. Non è un passaggio banale per l’Italia, che ha saltato le ultime due rassegne iridate, in Russia 2018 e Qatar 2022. A che ora ci saranno i sorteggiAriane Hingst, Fernando Llorente, Gianluca Zambrotta, Rachel Yankey e Robert Pires: saranno le loro le mani che estrarranno, venerdì 13 dicembre, a partire da mezzogiorno, nel quartier generale della Fifa, a Zurigo, le palline colorate che andranno a comporre idi qualificazione ai Mondiali di calcio del, che si disputeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico. Quattro di loro – la tedesca Hingst, lo spagnolo Llorente, il francese Pires e, ovviamente, Gianluca Zambrotta – hanno già sollevato la Coppa del Mondo da vincitrici e vincitori (la Hingst, 173 presenze nella Nationalmannschaft der Frauen, addirittura due volte, nel 2003 e nel 2007), mentre Rachel Yankey è, ancora oggi, la calciatrice più famosa del Regno Unito, oltre ad aver superato, per numero di caps assoluti con la maglia dei Tre Leoni (Lionesses, nel suo caso) un totem come Peter Shilton, che si era fermato a 125.