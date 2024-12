Metropolitanmagazine.it - Record per Stefano De Martino, boom per Affari tuoi con 6 milioni di spettatori

Deè la vera rivelazione di questa prima metà della stagione 2024/25 della televisione italiana. Negli ascolti di ieri il game showha sfondato il muro dei 6di(con uno share oltre il 28%) e per Deil futuro è più roseo che mai. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.Deha mandato in crisi anche Striscia la Notizia che – come ammesso anche da Pier Silvio Berlusconi – si trova in un “momento faticoso” dopo 37 anni. Mediaset starebbe infatti pensando di spostare La Ruota della Fortuna e puntare su Gerry Scotti per battagliare negli ascolti contro. E se la concorrenza è in difficoltà, in Rai il futuro diDeè assicurato: il conduttore campano è il principale indiziato per il Festival di Sanremo al termine del biennio sotto la guida di Carlo Conti e non è da escludere che possa partecipare già quest’anno, magari in qualità di ospite o co-conduttore al fianco dello stesso Conti.