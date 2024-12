Justcalcio.com - Quanto vale Saud Abdulhamid|Calciomercato | Calciomercato.com

2024-12-13 00:53:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:.com HomeAbdulhamid Getty Images La serata dell’Olimpico nella gara di Europa League contro il Braga,Abdulhamid non se la dimenticherà mai. Neanche tra vent’anni, probabilmente. Primo gol in giallorosso, prima volta in cui è rimasto in campo per tutta la partita: dall’inizio, alla fine; partito titolare, non è mai stato sostituito.