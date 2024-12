Game-experience.it - Project: Robot, annunciato il nuovo gioco di Fumito Ueda con un trailer ai TGA 2024

Leggi su Game-experience.it

Durante i The Game Awards, il leggendarioha rivelato il suo, un titolo che rappresenta il ritorno dell’autore di capolavori come Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian.Nonostante illasci molto all’immaginazione, la sua estetica inconfondibile e le suggestioni narrative hanno già acceso l’entusiasmo dei fan. Si tratta di un progetto multipiattaforma, pubblicato da Epic Games, che promette di portare una nuova esperienza emozionante e visivamente unica.Ildisi presenta come una combinazione di sequenze cinematiche e gameplay catturato su PC, anche se non tutto potrebbe riflettere il prodotto finale. L’estetica è fedele al carattere distintivo di: un mondo post-apocalittico dove la tecnologia gioca un ruolo chiave.