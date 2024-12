Anteprima24.it - Premio Mimmo Ferrara, ecco i vincitori dell’edizione 2024

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPiena di significative riflessioni e momenti emozionanti la giornata conclusivadelGiornalisticoche si è tenuta questa mattina presso gli splendidi locali dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli.Premiato il giovane giornalista dell’emittente televisiva campana Canale21 Davide Uccella per il suo servizio video sull’esperienza dell’Intelligenza artificiale applicata dall’ASL Napoli 3 sud per la riduzione delle liste d’attesa.anche alla giornalista Alessandra Martino per il suo servizio video mandato in onda da Canale8 e che ha raccontato la storia di una giovanissima trapiantata.alla carriera ad Antonio Sasso, da sempre nome storico del Roma di cui è direttore editoriale.