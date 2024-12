Lanazione.it - Pera Toons è il “Comunicatore toscano dell’anno”

Firenze, 13 dicembre 2024 – E’ il fumettista Alessandro Perugini, in arte “”, il “”. Ad assegnargli questo riconoscimento è il Corecom della Toscana. Il premio, giunto alla settima edizione, viene assegnato a una personalità che si sia distinta in un settore particolare, grazie a spiccate capacità nel comunicare e divulgare, attraverso diversi canali, un tema, un messaggio di rilevanza sociale, un'immagine positiva della Toscana. La cerimonia di premiazione, si spiega in una nota del Consiglio regionale, è in programma il venerdì 20 dicembre alle 11, all'auditorium di Santa Apollonia. Quest'anno, quindi, il Comitato regionale della Toscana per le comunicazioni ha deciso di assegnare il premio al fumettista e youtuber italiano Alessandro Perugini, alias, l'autore italiano, di Arezzo, più venduto del 2023, e che nel 2024 ha suto il traguardo di un milione di copie.