Calciomercato.it - Nuova proprietà e torna Paratici: “È il nome che piace di più”

Leggi su Calciomercato.it

L’ex dirigente della Juve sta ancora scontando la squalifica per le plusvalenze: “Valutato positivamente per la sua lungimiranza nello scovare giovani talenti”Fabiosta perre in pista? In realtà la squalifica di 30 mesi, per le plusvalenze ai tempi della Juventus, non lo ha mai allontanato dal calcio. Dal grande calcio, con il dirigente emiliano che ha continuato a operare in qualche modo, gravitando come consulente soprattutto attorno a quel Tottenham che è stato costretto a lasciare ufficialmente dopo la sospensione inflittagli dalla FIGC.: “Quello chedi più” – calciomercato.itNelle scorse settimane, diciamo anche un mese e mezzo fa sonote a circolare voci su un suo possibile ritorno in Serie A. Un club in particolare è stato (ri)accostato al 52enne, ovvero la Roma.