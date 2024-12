Liberoquotidiano.it - Multe, Matteo Salvini congela gli aumenti: ecco la vera svolta per il 2025

Buone notizie per gli automobilisti. Alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo Codice della strada, è statoto anche per ilil rincaro dellestradali per l'adeguamento all'inflazione previsto dal Codice della strada. Lo si apprende dalla lettura della bozza - approvata ieri in Consiglio dei ministri - del decreto milleproroghe. In questo modo il rincaro partirebbe solo a partire dal primo gennaio 2026. La decisione ricalca quelle prese anche negli scorsi anni. Nel comma del milleproroghe si legge infatti che questo rinvio è stato deciso «in considerazione dell'eccezionale situazione economica» e risulta dunque «sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai e impiegati».