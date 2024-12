Sport.periodicodaily.com - Milan vs Genoa: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I rossoneri per non staccarsi dalla zona Champions, i liguri per dare continuità in ottica salvezza.vssi giocherà domenica 15 dicembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sconfitta maturata a Bergamo contro l’Atalantaha spinto i rossoneri al sesto posto con 22 punti, a meno sei dal quarto ed ultimo posto per l’ingresso in Champions League. La squadra di Fonseca non può perdere altro terreno visto che nelle ultime quattro partite è arrivata soltanto una vittoria.I rossoblu’ dopo l’esonero di Gilardino e l’avvento di Vieira è tornato a fare punti pesanti in ottica salvezza. Sono cinque i punti conquistati in tre partite sotto la gestione del tecnico francese che ha portato la squadra al quattordicesimo posto, e dunque fuori dalla zona retrocessione, con 15 punti.