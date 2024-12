.com - “Mediterranea”, in 20 tele i “luoghi sospesi” di Chiara Fronterrè

Carta, acqua e pigmento: la fragilità di pochi elementi che diventa forza prorompente della natura. Si intitola “” la nuova mostra dell’artista, 20 opere inedite dove, grazie alle proprietà della carta e del pigmento, riaffiorano lembi di natura in spazi evanescenti.L’opening è previsto il 22 dicembre alle ore 18:30, nella sala di StudioBlu81 in via Regina Elena 27 a Marzamemi, accompagnato dalla performance musicale “Trame e suoni”, curata daSammito.“” arriva ad un anno di distanza dall’apertura di Studioblu81, (inaugurato con “Land-escape”) il rifugio creativo diche ha visto il susseguirsi di esposizioni, divenuto palcoscenico ideale di trame e racconti in collaborazione con diversi artisti.«In queste 20affronto il tema delle fragilità – ha dettoFronterré – intesa come forza e spinta alla resilienza, la natura che nonostante la sua fragilità si rigenera e infittisce, diventa barriera e resiste, continua a vivere: resilienza nonostante le ostilità.