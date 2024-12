Liberoquotidiano.it - L'impresa di Luca Barbarossa: come resiste al post-Fiorello in Rai

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Radio 2 Social Club) Nonostante quest'annonon abbia confermato il suo impegno mattutino, sembra che gli effetti benefici del suo Viva Rai 2! continuino a farsi sentire sulla seconda rete in termini di visibilità. Radio 2 Social Club, il format di Rai Radio 2 che dal 2019 viene mandato in onda anche nella morning time di Rai 2, condotto fin dalla prima edizione da, da questa stagione affiancato da Ema Stokholma sta beneficiando in primis. Nella puntata di martedì ha segnato un ottimo 5.5% di share medio con 270mila spettatori: una buona media per una rete. Scaletta ritmata con ospitiil comico Maurizio Battista, il cantante Giò Di Tonno e l'attrice-cantante Nicol, col solito accompagnamento dal vivo della Social Band Resident e le incursioni satiriche di Sergio Raimondo.