Inter-news.it - Lazio-Inter senza Acerbi! Pochi dubbi di formazione | Inter Chat Live

Leggi su Inter-news.it

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Si avvicina sempre di più.IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. È ormai giunto un altro weekend di Serie A, che però vedrà la squadra di Simone Inzaghi solo lunedì pomeriggio nella chiusura della sedicesima giornata. Anon prenderà parte Francescoche, faticando a riprendersi dall’infortunio, continua a lavorare a parte. Per il mister piacentino, però, sono davverolegati allache scenderà in campo all’Olimpico.