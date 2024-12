La Lazio non si ferma più | sbanca pure Amsterdam e guarda tutti dall’alto in Europa

Leggi su Sportface.it

L’ostica e discussa serata disi chiude in campo con la festa dellae sugli spalti con quella delle diverse decine di tifosi che sono riusciti in qualche modo a trovare posto nei settori destinati ai tifosi di casa. Buone notizie ed elogi rischiano di sprecarsi, per una volta con buona ragione, dopo il successo per 1-3 sull’Ajax. La prima rida vicino l’League, che dopo l’inaspettato pareggio con il Ludogorets avrebbe potuto complicarsi nell’ottica dell’agognato passaggio tra le prime otto. I biancocelesti invece fanno un passo avanti e mantengono la vetta da imbattuti, a quota sedici punti con l’Athletic Club, quando mancano solo la sfida casalinga con la Real Sociedad e la trasferta di Braga. Della prestazione, l’aspetto che a prescindere dal punteggio nel calcio di Baroni non deve mancare, sorprende la lucidità nella gestione dei momenti.