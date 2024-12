Digital-news.it - InfoJobs e DAZN, vivi Milan-Roma da protagonista e guadagna 1.000 euro

Se sei un vero appassionato di calcio e non ti perdi mai una partita, soprattutto della tua squadra del cuore,ha la soluzione perfetta per te, una di quelle esperienze lavorative che non considereresti mai un obbligo, ma un’opportunità per fare ciò che ami. Per questa nuova edizione dei Cool Jobs,- piattaforma leader nella ricerca di lavoro online – ha pensato a un’esperienza imperdibile che darà agli appassionati di calcio l’opportunità di vivere la propria passione in campo, in maniera unica e ‘ravvicinata’, la stessa di.Da oggi sono aperte sule candidature per diventare “Tifoso a bordocampo”: un’opportunità incredibile che unisce lavoro e passione, regalando al fortunato selezionato l’occasione di trovarsi a bordocampo, ad un passo dai suoi idoli, insieme alla squadra diche sarà presente allo stadio, per uno degli ultimi big match dell’anno,, in programma il 29 dicembre.