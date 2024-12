Agi.it - Il Tar blocca la precettazione, lo sciopero è di 24 ore. Salvini: "Sarà il caos"

AGI – Venerdì di disagi per i trasporti dopo che Il Tar del Lazio ha accolto la richiesta del sindacato di base Usb di sospendere l'ordinanza didellofirmata dal ministro dei Trasporti Matteo, che aveva ridotto l'agitazione a quattro ore. "Loè generale, regolare e legittimo e durerà 24 ore anche nei trasporti. Per una volta vincono i lavoratori e vince la democrazia. È quindi smentita l'arroganza del ministrouna bella giornata per la democrazia", aveva commentato l'Usb.: "Ennesimo venerdì di" "Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilita' degli italiani. Per l'ennesimo venerdì die disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio", replica, intervistato da Libero.