Il Babbo Natale di La Russa, il treno di Salvini, il satellite di Urso. Queste le avete viste?

Luminarie, alberi di, regali e auguri. Dopo l’8 dicembre, festa dell’Immacolata, i social si sono riempiti di addobbi natalizi e alberi più o meno addobbati in modo casereccio. I politici quindi non si sono fatti attendere, e mentre lo scorso dicembre a regnare era il presepe, per il momento sembra essere l’albero in prima posizione.Il sindaco di Milano ha acceso l’alberto didelle prossime olimpiadi invernali Milano-Cortina accompagnato dalle mascotte ufficiali, mentre il sottosegretario alla Giustizia ha scelto Atreju per dare luce al suo. E sempre ad Atreju, il presidente del Senato è stato avvistato con, ma non si sa cosa gli abbia chiesto.Intanto Casini fa la polenta, Gualtieri inaugura piazze e fontane,visita stabilimenti spaziali.le?Giuseppe Sala all’accensione dell’albero didei giochi Milano-Cortina (06/12/2024, Minalo, Imagoeconomica) Pier Ferdinando Casini fa la polenta (07/12/2024, Instagram) Andrea Delmastro ad Atreju (08/12/2024, Roma, Instagram) Licia Ronzulli (08/12/2024, Milano, Instagram) Gilberto Pichetto Fratin (08/12/2024, Instagram) Martin Briens e Roberto Gualtieri all’inaugurazione della facciata di Palazzo Farnese e delle fontane di piazza Farnese restaurate (09/12/2024, Roma, Umberto Pizzi) Lucia Annunziata alla presentazione del libro di Luca Zaia “Autonomia, una rivoluzione necessaria” (09/12/2024, Roma, Umberto Pizzi) Debora Serracchiani prepara l’albero di(09/12/2024, Instagram) Antonio Iannone ad Atreju (09/12/2024, Roma, Instagram) Giampiero di Paolo e Adolfoallo stabilimento di Thales Alenia Space Italia (10/12/2024, Milano, Roma) Cesare Previti e la moglie Silvana Pompili ad Atreju (10/12/2024, Roma, Umberto Pizzi) Laura Lega e Paolo Mieli alla presentazione del calendario 2025, “L’arte nelle Cupole” (11/12/2024, Roma, Umberto Pizzi) Letizia di Spagna, Re Felipe, Sergi Mattarella e Laura Mattarella al Teatro San Carlo (12/12/2024, Napoli, Imagoeconomica) Antonio Donnarumma, Matteoe Tommaso Tanzilli alla presentazione del piano strategico FD 2025-2029 (12/12/2024, Roma, Imagoeconomica) Francesco Rutelli alla presentazione del libro “Una consistente leggerezza.