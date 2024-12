Il 10% di chi commette atti di bullismo è stato anche vittima

Leggi su Orizzontescuola.it

Secondo la Survey on Social and Emotional Skills, promossa dall’Ocse e realizzata in Italia dalla Fondazione per la Scuola con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo, il 10% dei ragazzi di 15 anni a Torino e in Emilia-Romagna dichiara di aver bullizzato altri compagni e, al contempo, di esseredi. La media internazionale si attesta all’11%.L'articolo Il 10% di chidi