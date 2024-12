Movieplayer.it - Gus Van Sant dirigerà "Dead Man's Wire" con Bill Skarsgård protagonista

Il regista candidato all'Oscar Gus Vansta lavorando al suo prossimo progetto, che vedràe Dacre Montgomery nei ruoli principali. Gus Van, uno dei registi più influenti e distintivi del panorama cinematografico, è pronto a tornare dietro la macchina da presa per un nuovo progetto:Man's. Il regista di Will Hunting - Genio ribelle e Elephantil film, basato su una storia vera, che avrà come protagonistie Dacre Montgomery. Il titolo, scritto da Austin Kolodney, racconta la vera vicenda di Tony Kiritsis, un uomo che, sentendosi truffato dal suo istituto di credito (o preststituto finanziario), prese in ostaggio il suo broker. La vicenda, che si svolse nel 1977 a Indianapolis, divenne un evento .