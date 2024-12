Liberoquotidiano.it - Giudici e sindacati lasciano gli italiani a piedi (e domani tocca alla Cgil)

Non bastavano i magistrati in prima linea sull'immigrazione. Quelli, per intenderci, che hanno attaccato il protocollo “italo-albanese” sui migranti. Adesso ci sono anche quelli che si schierano dparte deisullo sciopero a poco più di dieci giorni dal Natale. E che,vigilia della serrata proclamata per oggi dall'Unione sindacale di base - Usb -, sospendono per decreto l'ordinanza del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ripristinando l'astensione dal lavoro di 24 ore. «Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il dirittomobilità degli. Per l'ennesimo venerdì di caos e disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio», recita la nota con la quale Salvini, con rabbia, si scaglia contro il decreto monocratico con il quale ieri pomeriggio il tribunale ha accolto la richiesta del sindacato Usb di sospendere l'ordinanza con la quale il ministro- martedì scorso - aveva firmato la precettazione per ridurre lo sciopero, nel settore trasporti, a quattro ore.