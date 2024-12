Francia in arrivo il nuovo premier | Macron a colloquio con Bayrou

Leggi su Open.online

Il presidente della Repubblica francese Emmanuelè prossimo all’annuncio delche dovrà guidare il governo dopo la mozione di sfiducia che ha affossato l’esecutivo di Michel Barnier. L’Eliseo avrebbe scelto il leader centrista François. Il presidente è da più di un’ora acon lui. L’annuncio, secondo quanto riporta il canale TF1, dovrebbe arrivare con un comunicato stampa alla fine della mattinata.aveva promesso unentro la giornata di ieri, 12 dicembre, ma sarebbero emerse difficoltà nel trovare un sostegno all’interno dell’Assemblea nazionale. Gli altri due nomi circolati negli ultimi giorni erano: l’exed ex socialista Bernard Cazeneuve e l’outsider ed ex ministro dell’Industria Roland Lescure. In copertina: EPA/LUDOVIC MARIN I Il presidente francese Emmanuelparla con Francoisdurante un ricevimento con i sindaci francesi all’Eliseo, a margine della 105a sessione del Congresso dei sindaci organizzato dall’Associazione dei sindaci di(AMF), a Parigi,, 22 novembre 2023.