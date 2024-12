Ilrestodelcarlino.it - Edera Ravenna, piovono medaglie. A Rimini in totale sono 24

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Ritmicaha conquistato un buon bottino dinei Campionati Nazionali categoria Silver disputatisi nello scorso fine settimana, vincendo 6 ori 8 argenti e 10 bronzi. Sul gradino più alto del podiosalite Emma Bagnaresi, Alice Mura, Lucia Nivellini, Giorgia Pagnani, Emma Strocchi e Stela Sulejmani, mentre la medaglia d’argento l’hanno vinta Martina Aquino (che ne ha conquistate due), Giada Boschi, Alessandra Cusinatti, Chiara De Astis, Olivia Ferrari e Giorgia Pagnani, anche lei con due. Bronzo per Caterina Balzani, Emma Carapia, Sofia Cicognani, Stella Cuccì, Olivia Ferrari (che ha ottenuto due terzi posti) Bianca Mazzotti, Gaia Rivalti, Stela Sulejmani e Ginevra Verde. Buoni risultati anche per la Squadra Allieve Gold e per la Squadra Giovanile Gold.