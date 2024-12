Ilrestodelcarlino.it - E’ morto Alfiero Maroni, noto cantante e showman di Ascoli

, 13 dicembre 2024 – È deceduto improvvisamente all’età di 77 anni,molto conosciuto in città, fratello della poetessa e giornalista Franca, collaboratrice della redazione del Carlino. Era diventato famoso per la sua straordinaria capacità di partire da una semplice parola e concatenare una serie di canzoni anni Settanta e Ottanta. Una specie di juke-box vivente che assemblava brani come un mosaico decisamente spettacolare. E questo lo aveva portato a partecipare a numerose trasmissioni televisive: dal Karaoke di Fiorello, alla ‘Corrida’ di Corrado, da ‘Sarabanda’ con Enrico Papi fino a Teo Mammuccari dove aveva interpretato ‘L’uomo Canarino’ salendo alla ribalta nazionale. Ex dipendente di un’impresa di servizio mense aveva partecipato anche a ‘Forum’ condotto da Rita Dalla Chiesa su Rete4, a ‘Casa Castagna’ e a ‘Sei Forte’ condotto da Toto Cutugno su Telemontecarlo.