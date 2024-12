Top-games.it - Destiny 2 Oltre la Luce: Come aprire le Casse del Contrabbandiere.

Oggi voglio parlarvi di un altra piccola attività tutta nuova che potrete trovare su Europa.Oggi vogliamo parlarvi di un altra attività che potrete trovare girovagando su Europa mentre esplorate ogni aggiunta dell’espansione dila. A volte, potrete vedere delle strutture, con un estetica simile a quella delle costruzioni dei Caduti, che brillano e sono segnalate da un fascio dimolto visibile. Avvicinandosi ci comparirà il messaggio “Scarica frammento di Chiave Dati”.funziona tutto questo? Queste strutture sono tre e sono sparse nella zona, io le ho trovate nel Promontorio di Cadmo, e sono praticamente tre interruttori da cliccare in un dato tempo per poter sbloccare la Cassa del. Certo, la ricompensa non è delle migliori però garantisce in ogni caso un oggetto blu che può essere utile per superare o raggiungere il Soft Cap.