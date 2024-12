Iodonna.it - Da mesi William e Kate fanno sempre più le veci di Carlo e Camilla. Con un 2025 che si presenta fitto di impegni ufficiali adatti a un re e a una regina

Cosa cova a Buckingham Palace? I Royal watcher britannici l’hanno definita “la quiete prima della tempesta”: senza dare troppo nell’occhio,, entrambi 42 anni, si stanno preparando con una certa urgenza a salire al trono molto prima del previsto. E il motivo è piuttosto evidente. Pur essendo ancora molto attivo,è stato costretto ad accettare i limiti dovuti alle cure per il cancro diagnosticato nei primidell’anno. E i principi del Galles si sono visti affidare maggiori responsabilità in vista di un’Incoronazione non troppo lontana.Middleton, cappotto rosso e gonna tartan: il look perfetto per il concerto di Natale Xsaliranno presto al trono?In pubblicoapparein ottima forma, anche se forse un po’ stanco.