Anteprima24.it - Cusano Mutri, l’opposizione scrive al sindaco: “Dare priorità ai lavori della scuola media”

Tempo di lettura: 3 minuti«Il gruppo di minoranza consiliare “Nuova” costituito dai consiglieri Marino Di Muzio, Crocco Antonella, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, con interrogazione n. 8/2024 del 12/12/2024 rivolta aldiPietro Crocco, ha segnalato una serie di criticità, problematiche funzionali/organizzative, anche rischi potenziali, a danno di alunni e famigliari, personale docente e collaboratori scolastici, causati dall’accorpamento delle classi degli alunni dell’edificio scolastico comunale “Istituto Statale Comprensivo J.F. Kennedy” di via Orticelli –Secondaria di I grado (conosciuto come “”), chiusa da circa un decennio in quanto oggetto diedili, con quellePrimaria situate nello storico edificio scolastico ubicato nel centro del paese, in via Fuci (conosciuto come “elementare”), che ad oggi in toto ospita circa 150 alunni.