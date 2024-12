Thesocialpost.it - Corpi estranei metallici nelle proteine Decathlon: il richiamo del Ministero

Leggi su Thesocialpost.it

Allarme per un lotto di“Whey” del marchio. Ildella Salute ha ordinato ilimmediato per la possibile presenza di. Questo problema potrebbe causare danni fisici ai consumatori.Leggi anche: Quote latte, dal Governo arriva la proposta di sconti sulle multeIl prodotto segnalato si chiama Whey protein chocolat, venduto in confezioni da 30 grammi. Il lotto interessato ha il numero 2429700006 e una scadenza fissata per febbraio 2026. Le confezioni sono state distribuite tra il 7 e il 14 novembre 2024.Dove viene prodottoLa produzione avviene nello stabilimentoSE, situato a Noyal-sur-Vilaine, in Francia. Ildella Salute e l’azienda consigliano di controllare il numero di lotto riportato sulla confezione.