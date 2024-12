Bergamonews.it - Città Alta, la Giunta approva il progetto per il secondo lotto di lavori sulla Corsarola

Bergamo. Lacomunale hato ilesecutivo per il 2°deidi riqualificazione di via Colleoni e il rifacimento dei sottoservizi esistenti, nel tratto compreso tra via Salvecchio fino alla scaletta di accesso a Piazza Vecchia, per una lunghezza di circa 180 metri; l’intervento include anche la messa in sicurezza dei tratti di pavimentazione in pietra dissestati di via Rivola e largo Colle Aperto (lato porta S.Alessandro). Il costo complessivo dell’intervento è di 600.000 euro, con una durata prevista di 270 giorni. L’opera si è resa necessaria in quanto i sottoservizi presenti (acqua e gas in particolare) a servizio delle molte attività commerciali e delle abitazioni risultavano usurati e vetusti. Il deterioramento di questi impianti rende indispensabile una loro completa sostituzione, operazione che comporta la rimozione della pavimentazione esistente e l’apertura di piccole trincee.