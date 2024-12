Tvzap.it - Chiara Petrolini e l’ipotesi di un complice: l’analisi sull’impronta del piede

Leggi su Tvzap.it

di undel. Sono passati più di quattro mesi da quando la villetta di Traversetolo della famiglia della 22enne veniva sequestrata dopo il ritrovamento di resti di un neonato nel giardino. Da allora, i Carabinieri hanno concentrato i loro sforzi per riscontrare tracce che potessero far luce su quello che, si era intuito, si sarebbe rivelato un dramma familiare dalle molteplici sfaccettature. Ora, mancano ancora alcuni accertamenti necessari per poter arrivare ad una completa comprensione dell’accaduto e ad una risoluzione più definitiva del caso che delineerà la sentenza nei confronti dell’imputata. La ragazza è infatti al centro delle indagini condotte dai Carabinieri di Parma, sotto il coordinamento della Procura, per il ritrovamento dei resti di due neonati partoriti rispettivamente a maggio 2023 e agosto 2024 e sepolti nel giardino della villetta.